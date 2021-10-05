Правнук Достоевского назвал произведения писателя слишком сложными для школьников

Правнук писателя Федора Достоевского Дмитрий назвал произведения писателя слишком сложными для читателей школьного возраста. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ранее помощник президента России Владимир Мединский выразил мнение, что произведения Достоевского не следует навязывать школьникам. Достоевский-младший поддержал его.

«Достоевский — это не Тургенев, который легко усваивается. Надо сказать, что Федор Михайлович — сложный писатель, тексты его достаточно сложны для первого чтения», — рассказал Дмитрий.

Он добавил, что «Преступление и наказание» все же следует оставить в школьной программе. Но в целом большинство книг Достоевского лучше начинать читать в более взрослом возрасте.