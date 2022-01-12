Правительство РФ выделит деньги на реставрацию пушкинских музеев

Правительство РФ выделит регионам более 757 миллионов рублей на реставрацию пушкинских музеев. Деньги пойдут на подготовку празднования 225-летия со дня рождения поэта, которое состоится в 2024 году, написал ОТР со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Министерство культуры уже определило список музеев, которые получат государственную поддержку. За счет выделенных средств будут отреставрированы и обновлены экспозиции в восьми музеях.

Среди тех учреждений, которые получат господдержку, отмечены историко-литературный музей-заповедник в Московской области, литературно-мемориальный и природный музей-заповедник «Болдино» в Нижегородской области и музей в Гурзуфе в Крыму.