Правительство РФ одобрило предложение выделить 4,2 млрд рублей киноиндустрии

«Правительство Российской Федерации одобрило предложение Минкультуры России о выделении из резервного фонда средств в размере 4,2 миллиарда рублей для дальнейшего распределения между организациями, осуществляющими производство, прокат и показ национальных фильмов», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что официальное распоряжение будет опубликовано в скором времени. В пресс-службе пояснили, что поддержка осуществляется на фоне общего экономического кризиса, возникшего по причине распространения COVID-19.

Деньги планируют выделять через государственный Фонд кино. В целом таким образом помогут примерно 500 организациям, в числе которых кинокомпании и прокатчики.