Культура 18 марта 2024, 12:14 Правительство Москвы анонсировало проведение выставки в честь писателя Гоголя и художника Дейнеки

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Выставка «Александр Дейнека. Курская аномалия» пройдет в российской столице с 21 марта по 5 мая. Об этом сообщил сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Мероприятие объединит два крупных юбилея: 215-летие со дня рождения писателя Николая Гоголя, а также 125-летие со дня рождения художника Александра Дейнеки.

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Показ пройдет в белокаменном подвале Старого Английского двора XVI века на территории парка «Зарядье», добавил RT.