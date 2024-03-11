Культура 11 марта 2024, 11:54 Правительство Москвы анонсировало проведение цикла лекций «Все оперы Римского-Корсакова»

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Цикл лекций «Все оперы Римского-Корсакова» начнется в столичном концертном зале «Зарядье» с 24 марта. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Мероприятие посвящено 180-летию со дня рождения композитора. Музыковеды расскажут об истории создания 15 произведений, а также об особенностях авторского стиля.

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По словам гендиректора зала Ивана Рудина, именно опера занимала в творчестве Николая Римского-Корсакова центральное место, добавил RT.