Правила показа фильмов в России изменятся с 1 марта

Для российских кинотеатров с 1 марта обновят правила показа фильмов. Теперь зрителей необходимо предупреждать о длительности рекламы и трейлеров перед началом демонстрации ленты.

Аудиторию нужно будет уведомлять и о наличии в репертуаре картин с тифлокомментарием (специально подготовленная для слепых или слабовидящих целевая информация — прим. ред.) и субтитрами, напомнил ТАСС.

Сведения о длительности рекламы и трейлеров перед началом самого фильма разместят в зоне касс. Это поможет зрителям лучше рассчитать время и не опоздать на сеанс.

На кассах или сайтах кинотеатров укажут данные о технических характеристиках залов кинотеатров, о текущем репертуаре и возрастных ограничениях.

В некоторых кинозалах отметили, что уже могут предоставить зрителям всю необходимую информацию для комфортного нахождения в кинотеатре.

Нововведения наделят кинотеатры дополнительными полномочиями. Например, запрещать пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и веществ с резким запахом. Действие правил ввели сроком на шесть лет — до 1 марта 2028 года.