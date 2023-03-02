Культура 02 марта 2023, 17:02 Праправнучка Бенуа рассказала о чертах настоящего петербуржца

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Анастасия Мурзина-Бенуа, праправнучка архитектора Леонтия Бенуа, устроила музей в квартире знаменитого предка и проводит экскурсии для всех желающих, потому что считает гостеприимство одной из отличительных черт настоящего петербуржца. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Архитектор спроектировал дом на 3-й Линии В.О. с квартирой для своей семьи на верхнем этаже. Здание было построено в 1897 году, и все это время на четвертом этаже проживают потомки Бенуа. Хотя площадь квартиры значительно сократилась за более чем 100 лет, многое здесь осталось так, как было при знаменитом архитекторе.

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Сейчас в квартире, по словам хозяйки, своего рода коммуналка, но все живущие — из семьи Бенуа. Каждый привнес в музей что-то от себя, поэтому экспонаты постоянно меняются и обновляются. А вот внутреннее убранство квартиры — нет. Здесь делали лишь косметический ремонт.

Анастасия Мурзина-Бенуа посветила музею все свое время. Она проводит экскурсии даже для одного посетителя, потому что считает, что гостеприимство — это петербургская отличительная черта. Но если и другие качества, которыми обладают настоящие жители Северной столицы.

«Настоящие петербуржцы умеют ценить искусство. Кроме того, они очень бережно относятся к вещам, оставшимся от предков. Причем это могут быть и нематериальные „экспонаты“ — например, воспоминания. <…> Настоящий петербуржец очень остро чувствует, когда переходят границы дозволенного. И очень четко на это внутренне реагирует», — рассказала Анастасия Мурзина-Бенуа.

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