Позолоченную скульптуру атланта времен Растрелли обнаружили в Царском Селе

Позолоченную скульптуру атланта времен архитектора Франческо Растрелли обнаружили в Царскосельском музее Санкт-Петербурга. По образцу находки специалисты отреставрируют поврежденные другие фигуры, сообщили в пресс-службе отдела по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село».

Отмечается, голову атланта нашли при вскрытии реставраторами полов в Александровском дворце. По предварительным данным, она оказалась там при переоборудовании здания более 70 лет назад для военного ведомства, сообщил сайт «Невские новости».

По мнению специалистов, скульптура появилась во времена Растрелли. Именно императрица Елизавета Петровна распорядилась позолотить фигуры. Подобные объекты украшают фасад знаменитого Екатерининского дворца. С находки будет снят слепок, его отольют в гипсе. Копия головы понадобится для восстановления поврежденных во время Великой отечественной войны скульптур. Оригинал отправится в фонды музея.