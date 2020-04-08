Познер посоветовал книги на время самоизоляции
Телеведущий и журналист Владимир Познер назвал книги, которые стоит почитать на самоизоляции. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
Журналист признался, что не особо следит за современной литературой, но любит перечитывать книги.
«Я бы рекомендовал перечитать „Повести Белкина“ Пушкина, „Петербургские повести“ Гоголя, „Героя нашего времени“ Лермонтова, Льва Толстого. Я бы рекомендовал, хотя это чтение непростое, „Братьев Карамазовых“ Достоевского, „Мастера и Маргариту“ Булгакова», — рассказал Познер.
Также он уточнил, что советует отдать предпочтение прозе, потому что «поэзия несколько особенна, не все ее любят и могут читать».