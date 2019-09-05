Поврежденную при краже картину Куинджи отправили на реставрацию

Она отметила, что программу реставрации картины и тех, кто будет над ней работать, определили на специально собранном совете.

Похищенную картину Куинджи прятали в подвале среди шин Подробнее

«Там не такая большая работа, не такие большие утраты», — пояснила она.

Сколько времени займут работы, Ольга Бабина сказать затруднилась. Она отметила, что спешить никто не будет. Реставрация пройдет в обычном режиме. Состояние картины не настолько критическое, чтобы ее спасать.

На вопрос, увидит ли публика полотно Куинджи после реставрации, хранитель Русского музея заявила, что решение об этом будет принимать научная часть учреждения.

«Для меня важно, чтобы она была в хорошем состоянии. Я думаю, что обязательно покажут, она сейчас на слуху — она стала самой популярной у Куинджи за последнее время», — ответила она.

Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» унес с проходившей в Москве выставки Денис Чуприков. Не скрываясь от камер, он снял полотно со стены и просто вынес его из галереи. На следующее утро его задержали, а саму картину нашли в подвале на стройке. Свою вину похититель признал и оплатил 13 тысяч рублей за реставрацию.