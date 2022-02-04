Потомки Пушкина выразили сожаление, что русский язык стал короче и грубее

Представитель ветви Гоголей-Пушкиных, жена последнего потомка рода по мужской линии Мария Пушкина рассказала РИА «Новости», что сегодняшний русский язык сильно отличается от того, на котором говорили прежние поколения. По ее мнению, язык стал короче и грубее.

«Мы знаем литературный язык, родители и бабушки с дедушками говорили с нами на высоком русском. Но когда мы приезжаем в Россию и говорим с местными, у нас спрашивают, где мы учили русский, ведь многие известные нам слова уже никто не использует», — цитирует Пушкину «Взгляд».

Она заметила, что происходит эволюция русского языка, в нем появилось много американизмов и сленга. Из-за этого нынешние поколения забывают настоящий и богатый русский язык.

«Жалко, что слова сокращаются. Мы так можем навсегда потерять язык», — заключила Пушкина.