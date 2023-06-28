Культура 28 июня 2023, 05:58 Потерянный город майя нашли в мексиканских джунглях Археологи обнаружили исчезнувший город майя на полуострове Юкатан в мексиканских джунглях Freepik

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Археологи обнаружили исчезнувший город майя на юге полуострова Юкатан в Мексике. Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Потерянный регион получил название «Окомтун» («каменная колонна» — прим. ред.). Исследователям пришлось пройти 60 километров по непролазным джунглям, чтобы оказаться в забытом городе. Там ученые нашли разные постройки, и ряд пирамидальных сооружений высотой 15 метров.

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Еще на потерянной территории нашли площадку для игры в мяч. Вероятно, жители собирались на ней для развлечений или использовали в религиозных целях. Многие сооружения были разрушены по прошествии долгих лет, предназначение некоторых конструкций пока нельзя определить точно.

О существовании города эксперты узнали благодаря развитым технологиям. Перед экспедицией археологи провели санирование территории посредством лидара. Это система для измерения расстояния, в которой применяется отражение лазерных лучей от поверхности. Если бы не новейшие разработки, древние постройки еще долгое время были бы скрыты за деревьями.

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