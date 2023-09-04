04 сентября 2023, 17:36
Посвященный Довлатову фестиваль прошел в Петербурге
В Петербурге прошел ежегодый фестиваль День Д, который посвящен писателю Сергею Довлатову. Об этом сообщило ОТР.
Мероприятие состоялось в городе на Неве уже в седьмой раз. В его рамках на улице Рубинштейна, где установлен памятник писателю, прошел парад фокстерьеров. Со своими питомцами в центр Петербурга пришли десятки хозяев.
Реклама
Напомним, у Сергей Довлатова был фокстерьер Глаша, которая становилась героиней его произведений.
Фестивали
Реклама
Реклама