Культура 31 января 2024, 18:10 Посвященную роману «Война и мир» выставку открыли на ВДНХ Мультимедийная выставка по роману «Война и мир» открылась на ВДНХ в Москве РИА «Новости»

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Мультимедийная выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» открылась на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Мультимедийная экспозиция в павильоне № 61 позволит гостям погрузиться в атмосферу XIX века. Она будет состоять из 13 разделов, каждый из которых покажет отдельный фрагмент романа, дополненный подходящими экспонатами, аудиовизуальными материалами и выдержками из текста. Посетители смогут освежить в памяти сюжет «Войны и мира», а также глубже изучить философские идеи Толстого, характерные черты эпохи, быт русского дворянства и ход военных событий того времени.

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Гости научатся танцам эпохи Толстого и попробуют свои силы в классических карточных играх того времени. В военном разделе интерактивные карты поведают о Бородинском сражении, а также предложат проверить знания о культовых исторических фигурах — Михаиле Кутузове и Наполеоне Бонапарте. Посетители также смогут проверить знания о романе, приняв участие в специальной викторине.

Проект «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» стал частью Международного выставочного форума «Россия». Он будет работать со вторника по воскресенье, с 11:00 до 19:00. Вход будет бесплатным.