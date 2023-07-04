Культура 04 июля 2023, 18:03 Посвященную Островскому выставку откроют в Нижнем Новгороде 5 июля

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В Нижнем Новгороде состоится выставка, посвященная русскому писателю А. Н. Островскому, ее открытие запланировано на 5 июля. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Как добавил RT, ее будут проводить в Государственном музее А. М. Горького. Выставка носит название «До Островского и после». Организаторы ставили своей целью продемонстрировать посетителям, как много писатель вложил в русскую драматургию и театр, а также их развитие.

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