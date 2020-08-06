Посвященная Виктору Цою выставка открылась в Санкт-Петербурге
«Выставка „Виктор Цой. Не кончится лето“ в KGallery с 6 августа по 13 сентября. Когда мы готовились к выставке, мы, прежде всего, привезли работы из Москвы, и далее уже начался обмен идеями и концептуальное выстраивание экспозиции», — рассказала она.
Организатор уточнила, что вещи не распределялись по жанрам, техникам и годам. При создании выставки отталкивались от оформления, дизайна и визуального сопровождения. Уточняется, что это первая персональная экспозиция Цоя в городе, пишет НСН.
Для посещения необходимо приобрести электронный билет. Гости должны использовать маски, перчатки и соблюдать дистанцию.
Солист рок-группы «Кино» Цой погиб 15 августа 1990 года в Латвии в возрасте 28 лет. Недалеко от Риги он за рулем машины «Москвич» на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус». Согласно официальным данным, артист заснул за рулем от переутомления.