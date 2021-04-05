«Посвящение Дягилеву» показали в Санкт-Петербурге

В Петербурге состоялась премьера спектакля, посвященного Дягилеву. Спектакль прошел в рамках Дягилевской конференции. Об этом рассказал Piter.tv

В постановке были представлены фрагменты из различных балетов, которые в разные годы поставила труппа Дягилева век назад: «Жар-птица», Лебединое озеро», «Арлекинада», «Шехеразада», «Шопениана», «Треуголка»; «Видение розы», «Умирающий лебедь».

В постановке участвовали звезды отечественного балета, виднейшие солисты Мариинского и Михайловского театров, Театра балета им. Л. Якобсона, а также воспитанники Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.