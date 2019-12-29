«Построила театр, который ее обожает»: Ямпольская выразила надежду, что «Современник» продолжит традиции Волчек

В воскресенье, 29 декабря, в московском театр «Современник» прощаются с его художественным руководителем Галиной Волчек. На церемонию пришли не только поклонники творчества Волчек, но и множество коллег, депутатов и родных, которые поделились своими воспоминаниями.

«Я просто счастлива, что она прожила на самом деле очень хорошую и долгую жизнь. Как бы нам всем сегодня не было печально, мы понимаем, что Галина Борисовна прожила достойно», — сказала «360» председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская.

Она добавила, что Волчек смогла построить «театр, который ее обожает». Депутат также выразила надежду, что «Современнику» «хватит сейчас сил и мужества» продолжать ее традиции.

Также на прощание с Волчек пришла Народная артистка России Клара Новикова. «Очень требовательная, очень внимательная. С огромным достоинством и фантастическим чувством юмора и справедливости», — поделилась она воспоминаниями о худруке «Современника» с журналистами.

Прощание с Галиной Волчек началось утром 29 декабря. После завершения гражданской панихиды художественного руководителя театра похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.