Постеры нового фильма о Бонде появились в Сети

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде намечена на апрель 2020 года. Он будет называться «Не время умирать». Постеры уже появились на просторах интернета.

Постеры выдержаны в единой тематике и различаются лишь изображенными на них актерами. Рами Малек сыграет злодея Сафина. Леа Сейду досталась роль Мадлен Суонн, а Номи — Лашане Линч. Также на постерах можно увидеть Ану де Армас (Палому) и Бена Уишоу (Q).

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Поклонники с восторгом отнеслись и к первому тизеру картины. В нем можно увидеть легендарный Aston Martin — автомобиль агента 007, а также сцены стрельбы, погони на мотоцикле и Бонда во фраке.

Ранее исполнитель роли Джеймса Бонда в последних экранизациях заявил о том, что намерен оставить франшизу. При этом он отметил, что не видит для себя карьеры режиссера.

«Я хочу приходить домой, ужинать и ложиться спать. А если ты режиссер, то вечера ты проводишь с продюсерами и сценаристами, ты постоянно на телефоне. Потом ложишься спать на пару часов, а утром снова едешь на съемки. Нет, спасибо», — прокомментировал он свою позицию.