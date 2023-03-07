Культура 07 марта 2023, 21:36 Постановщика «Женщин Есенина» Галину Полищук назначили главным режиссером МХАТа ТАСС: главным режиссером МХАТ имени Горького назначили Галину Полищук РИА «Новости»

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Пост главного режиссера МХАТ имени Горького с 13 марта займет Галина Полищук, об этом ТАСС сообщил гендиректор театра Владимир Кехман. Полищук известна, как постановщик спектаклей «Жди меня» по рассказу Валентина Распутина и «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина.

«Главным режиссером театра с 13 марта назначена Галина Полищук. Дело в том, что с 3 апреля мы возобновим ремонт сценического комплекса, я буду сосредоточен полностью на стройке, поэтому попросил Галину, чтобы она взяла на себя организацию всей творческой составляющей нашего юбилейного сезона», — сообщил собеседник агентства.

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Полищук выступит главным режиссером в юбилейный для театра сезон 2023–2024 года. По словам Кехмана, ее задачей будет создание коллекций спектаклей для МХАТа и организация творческого процесса на всех этапах.

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МХАТ имени Горького в нынешнем театральном сезоне празднует 125-летие, в день юбилея 26 октября запланирован гала-концерт. На следующий день на Основной сцене покажут премьеру спектакля «Борис Годунов».