Два театра объединятся для совместных постановок в Перми

Пермский академический театр «Театр-Театр» объединится с Пермским театром оперы и балета для создания совместной постановки. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный туристический портал Пермского края в социальной сети «ВКонтакте».

Организации планируют совместно поставить спектакль «Жизнь в красном цвете». Премьера состоится на сцене «Театра-Театра» 2 мая. Другие показы состоятся 4, 5, 7 и 8 мая.

«На малой сцене „Театра-Театра“ состоятся показы спектакля „Жизнь в красном цвете“ (La vie en rouge). Это первая в России сценическая версия концертной пьесы Эдисона Денисова. В постановке примут участие артисты двух театров», — сказано в пресс-релизе.