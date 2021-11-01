Постановку Богомолова вернули в репертуар МХТ им. Чехова

В репертуар МХТ им. Чехова вернулся спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В конце августа бывший худрук театра Сергей Женовач закрыл спектакль Богомолова. Это решение коснулось и другой постановки режиссера «Карамазовы». Петицию с просьбой сохранить эти показы подписали более 800 человек. Ее направили в профильное ведомство. 22 и 23 декабря «Идеального мужа» снова покажут на подмостках театра.