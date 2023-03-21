Культура 21 марта 2023, 11:06 Пост главы ГМИИ имени Пушкина вместо Лошак займет Лихачева Минкультуры России: новой главой ГМИИ имени Пушкина назначена Лихачева РИА «Новости»

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На посту главы Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина произошли изменения. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы министерства культуры России. Их процитировало РИА «Новости».

«20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора», — сказали они.

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Также в ведомстве напомнили, что текущий глава публичного пространства работала на этой должности с 2013 года. По их словам, за почти 10 лет Лошак непрерывно занималась развитием ГМИИ и поддерживала статус ведущего музея РФ западноевропейского искусства. Кроме того, сотрудники пресс-службы отметили, что за этот период удалось запустить более 60 выставочных российских и международных проектов.

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«Официально ее контракт заканчивается 2 апреля», — заявили в музее.

На место Лошак придет Елизавета Лихачева. Приказ уже подписан министром культуры Ольгой Любимовой. Новый глава ГМИИ ранее работала в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева.