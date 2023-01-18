Культура 18 января 2023, 18:02 Пост директора Муромского историко-художественного музея заняла Анна Горская

Читать 360tv в

Альбина Анучкина, которая руководила Муромским историко-художественным музеем и 19 лет занимала должность директора, покинула свой пост по собственному желанию. На ее должность вступила Анна Горская, сообщил «Царьград».

Отмечается, что Анучкина теперь занимает пост замдиректора музея по учету и хранению фондов.

Реклама

До прихода на должность руководителя Анна Горская работала в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Реклама