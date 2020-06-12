Посол России в Белоруссии открыл концерт ко Дню России

«Мы очень бы хотели, чтобы это праздник был для всех нас возможностью посмотреть друг другу в глаза, пожать друг другу руки. Еще раз прочувствовать на белорусской, на минской земле, сколь много объединяет нас — народы Республики Беларусь и Российской Федерации. Сколь глубока и масштабна история нашего взаимодействия», — заявил дипломат.

Мезенцев поблагодарил руководство Минска и Белоруссии за организацию концерта. На мероприятии выступят лучшие коллективы Рязанской, Самарской, Калужской, Саратовской и Ленинградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Дагестана и Башкортостана, уверен посол.

Мероприятия, посвященные Дню России, проходят в Минске в режиме онлайн. Это связано с эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса и на основании решений горисполкома Минска. Видео и фотографии выложат в этот же день в специальном разделе «День России» на официальном сайте МИД Белоруссии и в социальных сетях посольства, на сайте представительства Россотрудничества в Минске.