Культура 08 февраля 2023, 10:21 Посмертную маску Гоголя продадут на аукционе за 250 тысяч рублей

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Посмертную маску Гоголя, а также другие лоты, связанные с русской литературой, выставили торги. Аукционный дом «Литфонд» проведет мероприятие 9 февраля. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Стоимость маски составила 250 тысяч рублей. На торгах также можно будет приобрести прижизненное издание «Мертвого дома» Федора Достоевского, а также правки Анны Ахматовой к «Реквиему».

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За 1,4 миллиона рублей на торгах представят Новый Завет конца XVI века.

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