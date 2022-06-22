Пословицы в иллюстрациях: проект московского художника Скляра представили в Подземном музее

Авторский проект московского художника-иллюстратора Петра Скляра «Словографика» представили в Подземном музее парка «Зарядье», на выставке цикла SOVRISK #напотоке. Экспозиция включает более 30 работ, демонстрирующих основные темы проекта: житейские и морские пословицы, цитаты знаменитых писателей, ученых и исторических персонажей.

Источник фото: телеканал «360»

Петр Скляр не только художник, но и филолог и путешественник. Окончил факультет журналистики МГУ в 2008 году. В 2013 году, во время поездки на Соловецкий архипелаг, Скляр услышал от местных жителей выражение: «В последнем костюме карманов не будет». Серьезность темы и поэтичность формулировки вдохновили его на создание первых иллюстраций. Был заложен фундамент для формирования творческой концепции художника.

Источник фото: телеканал «360»

«Как визуально отобразить меткое народное наблюдение? Отдельно взятый рисунок или сюжет будут служить отображением лишь единичного случая, в то время как пословицы и поговорки отображают целое общественное или нравственное явление. Наилучшим художественным решением мне представляется сочетание буквенного текста и художественного образа», — рассказал Петр Скляр.

Источник фото: телеканал «360»

В 2014 году появилась «Словографика» — первый отечественный проект, отражающий опыт систематического осмысления и визуального отображения русских пословиц и поговорок. Сейчас он включает более 250 иллюстраций к пословицам, цитатам исторических личностей и крылатым выражениям из кино.

Также Скляр создал иллюстрированный художественный альбом «Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях», участвовал во многих отечественных и зарубежных выставках и аукционах.

При работе с векторной графикой художник использует технику высокой печати.

Выставка будет проходить в Подземном музее до 14 августа.