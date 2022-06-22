Пословицы в иллюстрациях: проект московского художника Скляра представили в Подземном музее
В Подземном музее Москвы представили авторский проект художника Скляра «Словографика»
Авторский проект московского художника-иллюстратора Петра Скляра «Словографика» представили в Подземном музее парка «Зарядье», на выставке цикла SOVRISK #напотоке. Экспозиция включает более 30 работ, демонстрирующих основные темы проекта: житейские и морские пословицы, цитаты знаменитых писателей, ученых и исторических персонажей.
Петр Скляр не только художник, но и филолог и путешественник. Окончил факультет журналистики МГУ в 2008 году. В 2013 году, во время поездки на Соловецкий архипелаг, Скляр услышал от местных жителей выражение: «В последнем костюме карманов не будет». Серьезность темы и поэтичность формулировки вдохновили его на создание первых иллюстраций. Был заложен фундамент для формирования творческой концепции художника.
«Как визуально отобразить меткое народное наблюдение? Отдельно взятый рисунок или сюжет будут служить отображением лишь единичного случая, в то время как пословицы и поговорки отображают целое общественное или нравственное явление. Наилучшим художественным решением мне представляется сочетание буквенного текста и художественного образа», — рассказал Петр Скляр.
В 2014 году появилась «Словографика» — первый отечественный проект, отражающий опыт систематического осмысления и визуального отображения русских пословиц и поговорок. Сейчас он включает более 250 иллюстраций к пословицам, цитатам исторических личностей и крылатым выражениям из кино.
Также Скляр создал иллюстрированный художественный альбом «Русские пословицы и поговорки в иллюстрациях», участвовал во многих отечественных и зарубежных выставках и аукционах.
При работе с векторной графикой художник использует технику высокой печати.
Выставка будет проходить в Подземном музее до 14 августа.