Последний шик «золотой эпохи»: ретроавтомобили выставили в Москве

Огромная выставка винтажных авто открылась в столице. Каждый экспонат достоин того, чтобы стать настоящим героем захватывающей истории. Эти машины помнили времена Жукова, становились музами поэтов и любимицами королей.

Как написало издание Nаtiоn Nеws, организаторы постарались окунуть посетителей во времена Великой депрессии, Второй мировой и Юрия Гагарина, выставив редчайшие экземпляры старинных автомобилей. Среди них парадные кабриолеты из Гаража особого назначения, на которых катались высшие лица СССР, «мерседес» Штирлица и легендарные «Роллс Ройс».

Источник фото: Nation News. В фильме Штирлиц ездил на Mercedes МВ-230 w153

Экспонаты поражают роскошными отделками, витражами в стиле Тиффани и отполированными, мастерски отреставрированными боками. Рядом с ними расположили манекены в ретроодежде, сопроводив все это соответствующей музыкой и даже парфюмом.

Одной из самых интересных моделей стал ГАЗ-415 ОРУД 1938 года выпуска. Черный и строгий автомобиль производился в СССР до Великой Отечественной для нужд НКВД СССР, а после и Отдела регулирования уличного движения (ОРУД), который выполнял функции современной ГАИ. Во время войны эти машины играли роль КПП на подступах к городу.

Олицетворением сытой и роскошной жизни «ревущих двадцатых» стал Cadillac V8 Series 341А. Его собрали накануне Великой депрессии в 1928 году. На такой модели ездил Аль Капоне, а также другие знаменитости.

Источник фото: Nation News. Cadillac V8 Series 341А

Компактный итальянский Iso Rivolta стал популярным после того, как им заинтересовался сам Джон Леннон. Это особо редкий экземпляр, так как было выпущено всего 192 штуки.

Конечно, невозможно представить ни одну подобную выставку без Rolls-Royce. Модель Phantom 40/50 HP New Springfield закупалась лично Сталиным для приближенных в огромных количествах, а поэт Владимир Маяковский был настолько поражен красотой этого авто, что написал: «Товарищи, вы видели Ройса? Ройса, который с ветром сросся! А когда стоит — кит».

Источник фото: Nation News. Phantom 40/50 HP New Springfield

Duesenberg Model J объединила королей, принцев, миллиардеров и идолов Голливуда. Кстати, ее можно увидеть в фильме «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро.