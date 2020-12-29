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    29 декабря 2020, 14:25

    Последние выходные 2020 года оказались лучшими по сборам в российском кинопрокате

    Дарья Морозова

    Сборы в российском кинопрокате за последние выходные этого года оказались лучшими. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

    По данным «Газеты.ru», выручка в эти выходные составила 343 миллиона рублей. В прошлые — 321,7 миллиона рублей.

    Самым популярным оказался мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье», он собрал 134 миллиона рублей. Второе и третье место заняли фильмы «Огонь» и «Серебряные коньки».

    Уточняется, что по сравнению с прошлым годом выручка кинотеатров упала на 64%.