Последние выходные 2020 года оказались лучшими по сборам в российском кинопрокате
Сборы в российском кинопрокате за последние выходные этого года оказались лучшими. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.
По данным «Газеты.ru», выручка в эти выходные составила 343 миллиона рублей. В прошлые — 321,7 миллиона рублей.
Самым популярным оказался мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье», он собрал 134 миллиона рублей. Второе и третье место заняли фильмы «Огонь» и «Серебряные коньки».
Уточняется, что по сравнению с прошлым годом выручка кинотеатров упала на 64%.