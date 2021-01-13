После обнаружения тела младенца под Дмитровом прокуратура начала проверку

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с обнаружением тела грудного ребенка вблизи канала им. Москвы в поселке опытного хозяйства Ермолино в Дмитровском городском округе.

Как сообщила «360» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, проведение проверочных мероприятий поручено Дмитровской городской прокуратуре. «Ход процессуальной проверки следственного органа поставлен на контроль», — уточнила Григорьева. Ранее сообщалось, что тело грудного ребенка было найдено в пакете. Причины смерти ребенка установят после вскрытия. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что, по предварительным данным, плоду семь-девять месяцев. На месте работают следователи.