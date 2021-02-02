Послание потомкам нашли в кресте купола Павловского собора в Гатчине

В соборе Святого апостола Павла в Гатчине начали реставрационные работы. В кресте купола храма специалисты обнаружили послание, оставленное потомкам в прошлом столетии.

Записку, датированную 1986 годом, нашли при разборе креста. Об этом сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу Ленинградкой области. Послание оставили при установке на вершину собора главного символа православной церкви весом в 400 килограммов. Нижнюю часть креста отремонтировали, верхнюю отлили из нержавеющей стали.

«Сей крест имеет высоту семь метров», — подчеркнул автор письма. Он рассказал, что сам крест и шар позолотили в Пскове. Работу выполнял мастер по фамилии Горнохвостов. Указаны и его инициалы — В. Г.

Пресс-служба Ленинградской области / Telegram

«Золота пошло 28 книжек по 60 листов. Вес верхней части — 180–200 килограммов. Нижняя — примерно 200 килограммов», — уточнили в послании.

Крестовину в куполе ремонтировала «бригада мастеров из Ленинграда под руководством Патрина В. П.». Она же установила трубу в 8,4 метра, зафиксировала крест и провела другие необходимые работы. Имена мастеров автор перечислил в конце записки.