Культура 07 августа 2023, 17:54 Посетителям Московского урбанфорума покажут фильмы о Сибири и Камчатке На Московском урбанфоруме в «Зарядье» 8 и 10 августа покажут фильмы о Сибири и Камчатке Пресс-служба Московского урбанистического форума

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Показы фильмов о Сибири и Камчатке в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоятся 8 и 10 августа в зале «Луг» парка «Зарядье». Информация об этом появилась на сайте организатора.

Ленту «Голос Сибири» покажут 8 августа в 20:00. Трое молодых музыкантов из Красноярска отправились в экспедицию и сняли об этом документальный фильм. Они записали музыку и песни кетов, народа, чья культура и язык почти исчезли.

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Фильм «Малые народы большой страны. Камчатка» продемонстрируют 10 августа в 20:30. Его съемочная группа преодолела восемь тысяч километров за 52 дня. Зрители увидят жизнь и культуру алеутов, коряков, чукчей. Операторам удалось запечатлеть древний огненный погребальный обряд.

Ранее сообщалось о том, что москвичам расскажут на МУФ о процессе приготовления водопроводной воды. Желающие поучаствуют в создании арт-инсталляции, а также послушают лекции о работе АО «Мосводоканал».