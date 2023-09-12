Культура 12 сентября 2023, 14:27 Посещаемость московских музеев выросла вдвое за 10 лет Посещаемость музеев в Москве увеличилась в два раза за 10 лет Сайт мэра и правительства Москвы

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Московские музеи стали посещать в два раза больше людей. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

В пресс-службе уточнили, что за последние годы количество посетителей музеев в Москве значительно выросло. Так, в 2012 году культурные учреждения посетили 8,7 миллиона человек, а в 2022 году число посетителей достигло 16,7 миллиона. В 2023 году за шесть месяцев их гостями стали шесть миллионов человек, не считая посетителей парковых территорий музеев-заповедников.

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Самыми популярными локациями оказались «Коломенское», «Царицыно» и «Кусково», а также Музей Москвы, Музей космонавтики и Дарвиновский музей.

В Москве начали проводить различные акции и программы для привлечения посетителей. В 2017 году запустили проект «Музеи — детям», благодаря которому школьники смогли бесплатно посещать культурные учреждения города. В нем приняли участие 2,2 миллиона детей.

Также в столице разработали программу «Московская музейная неделя», в рамках которой в определенные дни посещение культурных учреждений становится бесплатным. Благодаря ей более трех миллионов посетителей увидели экспозиции музеев Москвы.

В столице работает около 450 музеев и выставочных залов, из которых 102 находятся в ведении департамента культуры. В среднем за год в них проходит более 14 тысяч мероприятий, включая примерно 1300 выставок.

Ранее стало известно о том, что «Фестиваль гречки» пройдет в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.» 16 сентября.