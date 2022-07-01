Портрет молодого Александра III вернулся в Гатчинский дворец

Музей-заповедник «Гатчина» пополнился еще одним произведением искусства — портретом молодого Александра III, который был утерян во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «ЛенТВ24».

Картина была передана меценатом, который выкупил ее на торгах. Холст пришлось реставрировать, поскольку он имел некоторые повреждения. Долгое время картина считалась безвозвратно утерянной, написали «Невские новости».

По словам хранителя фонда живописи Айсулу Шукуровой, какими-то неведомыми путями картина снова оказалась у себя дома.

«Он хорошо, этот портрет, виден на довоенных фотографиях. Таким образом, эта знаменитая фраза, которая у нас используется часто, когда мы говорим про семью Александра III и про самого императора — счастливы быть снова дома. Это цитата из его дневниковых записей. И здесь можно сказать с полным правом, что этот портрет какими-то неисповедимыми путями оказался снова дома», — отметила Шукурова.