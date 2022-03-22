Портрет Мэрилин Монро художника Энди Уорхола продадут на аукционе

Портрет известной голливудской актрисы Мэрилин Монро выставят на аукционе Christie’s в мае 2022 года. Об этом написало ИА Nation News.

Автором полотна является американский художник, дизайнер и продюсер Энди Уорхол. Он известен своими работами в жанре коммерческого поп-арта, а также прославился в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Его произведение под названием Shot Sage Blue Marilyn с Мэрилин Монро планируют продать на аукционе приблизительно за 200 миллионов долларов.

Если найдется покупатель, готовый приобрести полотно за такую сумму денег, картина окажется одним из наиболее дорогих произведений искусства 20-го века. Все средства, которые будут выручены с продажи, отправятся на благотворительность, отметили в аукционном доме.

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