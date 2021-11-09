Портрет Данте из частной коллекции представили на выставке в Эрмитаже

Государственный Эрмитаж подготовил выставку к 700-летней годовщине со дня смерти поэта Данте Алигьери. Среди представленных экспонатов посетители увидят портрет итальянского гения кисти художника Аньоло Бронзино из частной коллекции, а также раритетное издание «Божественной комедии» 1578 года из собрания музея. Об этом сообщил ТАСС.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия выставки рассказал об уникальности представленных экспонатов.

«Замечательный портрет, за которым большая история, он написан для большой композиции, стал официальным портретом и символом Данте. А книга — одно из старейших изданий, которое принадлежало Матвею Гуковскому, хранителю эрмитажной библиотеки», — подчеркнул он.

Исследователи считают, что портрет Данте художнику Бронзино заказал флорентийский банкир Бартоломео Беттини для своего дворца. Профиль автора «Божественной комедии» стал частью триптиха под названием «Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь». Кроме Данте художник изобразил профили Франческо Петрарки и Джованни Боккаччо.

Портрет Данте сейчас принадлежит предпринимателю Леониду Богуславскому, который купил его в частной итальянской коллекции. Он рассказал, что с просьбой о покупке к нему обратилась мэрия Флоренции. Владеющая портретом семья, решила продать ее в прошлом году. Власти города испугались, что навсегда лишатся уникальной картины.

«Мне предложили профинансировать эту покупку, стать владельцем этой картины, но при условии, что ее домом остается Флоренция. То есть она может путешествовать по различным музеям, даже может быть какое-то время в частном доме, но она должна возвращаться во Флоренцию», — рассказал Богуславский.

Печатное издание «Божественной комедии» 1578 года хранится в отделе редких книг библиотеки Эрмитажа. Содержание книги иллюстрируют 96 гравюр. Посетить выставку, посвященную Данте Алигьери можно до 16 января 2022 года.