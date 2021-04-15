Голливудская актриса Натали Портман исполнит главную роль в фильме «Дни одиночества». Картину поставят по одноименному роману итальянской писательницы Элены Ферранте, сообщил Deadline.

Сюжет рассказывает о женщине по имени Тесс, которая отказалась от своей мечты ради дома и семьи. Ее жизнь сильно меняется, когда уходит супруг. Произведение описывается как «беспрепятственное проникновение в сознание женщины, находящейся в кризисной ситуации», написало ИА НСН.

Режиссером картины стала Мэгги Беттс, работавшая над фильмом «Послушница». Портман и Элена Ферранте будут продюсерами проекта. Производством займется компания HBO Films.