Культура 30 июня 2023, 13:02 Портал «Узнай Москву» опубликовал рейтинг самых популярных достопримечательностей Сергунина: портал «Узнай Москву» назвал десять самых популярных достопримечательностей Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

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На портале «Узнай Москву» опубликовали рейтинг самых популярных достопримечательностей среди пользователей онлайн-гида, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В число самых популярных вошли страницы, посвященные Красной площади, ВДНХ, Нескучному саду, музею-заповеднику «Царицыно» и другим.

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Число активных пользователей портала превысило 155 тысяч. Самые популярные разделы сайта — «Здания», «Места» и «Личности».

Всего на портале разместили описания и фото 2,2 тысячи исторических зданий, 353 музеев и 690 памятников, а также более 260 маршрутов для прогулок по столице. Самые популярный вариант прогулок — шестикилометровая обзорная экскурсия «Покажи Москву». На ней жители и гости города увидят Сретенский монастырь, МХТ имени Чехова, ГУМ и другие известные локации столицы.

В пресс-службе мэрии города добавили, что недавно проект «Узнай Москву» обновил мобильное приложение. В новой версии пользователи смогут слушать аудиогид, отключив экран телефона.

Ранее москвичам рассказали о конкурсе краеведческих проектов «Местознание».