Портал IMDb назвал лучших актеров и актрис 2019 года

Французский актер Венсан Кассель оценил фильм «Особенные» Подробнее

Самой популярной актрисой стала Бри Ларсон. В 2019 году в прокат вышел фильм «Капитан Марвел», где она исполнила главную роль. На втором месте оказалась звезда сериала «Пацаны» — актриса Эрин Мориарти. В этом телевизионном проекте она играет супергероиню Энни Дженьюэри. На третьем месте — Эмилия Кларк. Весной 2019 года весь мир следил за ее Дейнерис Таргариен в последнем сезоне «Игр престолов».

Следующими в рейтинге стали Наоми Скотт (сыграла Жасмин в фильме «Алладин»), Дакре Монтгомери из сериала «Очень странные дела», Закари Ливай из фентези-фильма «Шазам!». В топ-10 также вошли Киану Ривз, Роза Салазар и Марго Робби. Десятку самых популярных актеров закрыл Хоакин Феникс, чью игру в «Джокере» высоко отметили как критики, так и зрители.

Между тем, фильм «Джокер» признан самым успешным проектом, который сняли по комиксу. Также он назван самым кассовым фильмом с рейтингом R. IMDb подготовил топ-10 на основе поисковых запросов на портале за минувший год.