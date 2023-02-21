Культура 21 февраля 2023, 17:49 Порядка 350 мероприятий проведут в Татарстане в честь Года национальных культур

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В Татарстане в рамках Года национальных культур и традиций проведут 349 мероприятий. Такой информацией поделилась министр культуры региона Ирада Аюпова. Об этом сообщило «Реальное время».

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По словам Аюповой, все мероприятия распределят по темам. Среди них — образование, наука, культура, персоны, праздники, традиции и так далее. Предложения по культурным событиям представили свыше 100 организаций и учреждений, написал RT.