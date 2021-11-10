Поргина прокомментировала решение Хабенского вернуть спектакль Богомолова

Актриса Людмила Поргина высказал о решении нового художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского вернуть постановку «Идеальный муж. Комедия» Константина Богомолова. По ее мнению, такое решение является глупостью. Об этом сообщило «Утро.ру».

«Мне это смешно, переписанная глупость», — заявила Поргина.

Актриса подчеркнула, что критики неоднократно набрасывались на спектакль Богомолова. Кроме того, по ее мнению, такая работа может вызвать недовольство у православных людей.

Актриса подчеркнула, что Хабенский относится к работе режессера как к шедевру. Однако сама она не разделяет подобных взглядов.