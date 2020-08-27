facebook_pixel
    27 августа 2020, 13:30

    Популярный сериал Netflix закрылся после двух сезонов

    Дарья Морозова

    Сервис Netflix решил не продлевать на третий сезон научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Deadline.

    Уточняется, что это никак не связано с ограничениями по коронавирусу и приостановкой процесса производства. Решение было принято после пересмотра количества зрителей.

    «Видоизмененный углерод» создала Лаэта Калогридис на основе одноименного романа английского писателя Ричарда Моргана. Сериал был высоко оценен критиками и зрителями.

    Новости SMI.FM