Популярный сериал Netflix закрылся после двух сезонов

Уточняется, что это никак не связано с ограничениями по коронавирусу и приостановкой процесса производства. Решение было принято после пересмотра количества зрителей.

«Видоизмененный углерод» создала Лаэта Калогридис на основе одноименного романа английского писателя Ричарда Моргана. Сериал был высоко оценен критиками и зрителями.