Популярный сериал Netflix закрылся после двух сезонов
Сервис Netflix решил не продлевать на третий сезон научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Deadline.
Уточняется, что это никак не связано с ограничениями по коронавирусу и приостановкой процесса производства. Решение было принято после пересмотра количества зрителей.
«Видоизмененный углерод» создала Лаэта Калогридис на основе одноименного романа английского писателя Ричарда Моргана. Сериал был высоко оценен критиками и зрителями.