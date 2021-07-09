Популярности фильма «Майор Гром» на Netflix нашли объяснение

Основанный на серии комиксов российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» стал самым популярным фильмом на Netflix. Такие данные привел сайт Flixpatrol, отслеживающий рейтинг стриминговых платформ по всему миру.

Создатели фильма объяснили успех своей работы у аудитории. Исполнивший главную роль в картине актер Тихон Жизневский не исключил, что боевик стал популярен среди молодых зрителей.

«Наверно, попали куда-то в молодежь, в их какое-то настроение», — заявил он изданию «Подъем».

Сценарист и продюсер фильма Роман Катков подчеркнул, что вся команда гордится тем, что у них получилось. Он напомнил, что работа над переносом «Майора Грома» со страниц комиксом на экран продолжалась несколько лет.

«Думаю, именно качество вывело его на первую строчку мирового топа Netflix — а также уникальность истории, сеттинга, в котором все происходит, персонажей. В совокупности это сделало фильм понятным, интересным и нравящимся зрителям», — заявил он в беседе с «Газетой.ru».

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» вышел в российский прокат 1 апреля 2021 года. Тогда же стало известно, что картину купил Netflix. Режиссер картины Олег Трофим заявил, что сумма сделки стала рекордной для российского кинорынка.

В картине рассказывается о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга Игоря Грома, который противостоит загадочному злодею Чумному Доктору.