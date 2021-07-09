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    09 июля 2021, 15:08

    Популярности фильма «Майор Гром» на Netflix нашли объяснение

    Анатолий Минкин

    Основанный на серии комиксов российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» стал самым популярным фильмом на Netflix. Такие данные привел сайт Flixpatrol, отслеживающий рейтинг стриминговых платформ по всему миру.

    Популярности фильма «Майор Гром» на Netflix нашли объяснение

    Создатели фильма объяснили успех своей работы у аудитории. Исполнивший главную роль в картине актер Тихон Жизневский не исключил, что боевик стал популярен среди молодых зрителей.

    «Наверно, попали куда-то в молодежь, в их какое-то настроение», — заявил он изданию «Подъем».

    Сценарист и продюсер фильма Роман Катков подчеркнул, что вся команда гордится тем, что у них получилось. Он напомнил, что работа над переносом «Майора Грома» со страниц комиксом на экран продолжалась несколько лет.

    «Думаю, именно качество вывело его на первую строчку мирового топа Netflix — а также уникальность истории, сеттинга, в котором все происходит, персонажей. В совокупности это сделало фильм понятным, интересным и нравящимся зрителям», — заявил он в беседе с «Газетой.ru».

    Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» вышел в российский прокат 1 апреля 2021 года. Тогда же стало известно, что картину купил Netflix. Режиссер картины Олег Трофим заявил, что сумма сделки стала рекордной для российского кинорынка.

    В картине рассказывается о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга Игоря Грома, который противостоит загадочному злодею Чумному Доктору.