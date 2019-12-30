Popsugar назвал самые сексуальные сцены в фильмах 2019 года

На первое место составители рейтинга поставили эпизод из последнего сезона «Игры престолов». Тот самый, в котором Арья Старк после многолетней разлуки вновь встречает Джендри Баратеона. Страстный поцелуй героев растопил сердца авторов списка. Главное отличие этой сцены от других подобных — активность и инициативность главной героини. Она фактически соблазняет Баратеона, понимая, что оба могут погибнуть в предстоящей битве.

На второй позиции оказалась романтическая сцена из «Рокетмена». История жизни Элтона Джона и его отношений с первым менеджером Джоном Рилом показана достаточно сексуально для того, чтобы оказаться на втором месте романтического рейтинга.

Тройку лучших замкнули кадры из «Стриптизерш». Авторы рейтинга отметили, что в фильме, кроме романтической стороны этой работы, показаны и сложности профессии.

Также в списке упомянуты и другие фильмы. Среди них шоу «Розуэлл, Нью-Мексико», сериал «Дрянь», а также «Анатомия страсти», «Удивительная миссис Мейзел», «Как избежать наказания за убийство», «Форс-мажоры», «Образование», «Король», «Вероника Марс» и «Кто-то классный».

Журнал Rolling Stone между тем назвал лучший фильм уходящего десятилетия. Это драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева. Картина вышла на широкий экран в 2011 году.