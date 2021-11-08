Попечители МХАТ отказались сотрудничать с театром после ухода Боякова

Совет попечителей МХАТ имени Горького отказался сотрудничать с театром после ухода с поста художественного руководителя режиссера Эдуарда Боякова. Об этом написали NEWS.ru.

«Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора [Владимира Кехмана]. Это, а также репутация господина Кехмана заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества», — заявил председатель Совета попечителей Игорь Кудряшкин.

Он добавил, что сам вошел в Совет попечителей, вдохновившись талантом Боякова.

«Я вошел в Совет попечителей, когда увидел, каким стал театр под руководством Эдуарда Боякова», — рассказал Кудряшкин.

Владимир Кехман был назначен генеральным директором МХАТ 27 октября. После этого были уволены несколько ведущих сотрудников театра, вслед за которыми ушел художественный руководитель Эдуард Бояков.