«Попала в фильм случайно»: Собака-актриса из ленты «Пальма» служила в полиции

Немецкая овчарка по кличке Лили исполнила главную роль в фильме «Пальма», основанном на реальных событиях. До съемок собака успела побывать на службе в полиции, а в кино попала совершенно случайно. Об этом рассказала дрессировщица и художественный руководитель агентства Animal Art Александра Степанова.

«Она, в общем-то, попала на этот фильм случайно, потому что Саша Домогаров, наш режиссер, увидел ее глаза, уши, нос и расставленные в разные стороны ноги. Он посчитал, что эта немножко нелепая собака подойдет для его картины», — привели «Невские новости» слова дрессировщицы.

Степанова добавила, что после утверждения на роль Лили стали обучать максимальному числу навыков для съемок. Собака родилась в Германии, а затем ее перевезли в Россию. Овчарка служила несколько лет в петербургском центре кинологической службы МВД. Лили участвовала в съемах картины в 2019 году. Тогда ей было почти восемь лет.

Основанный на реальных событиях фильм «Пальма» вышел в прокат в середине марта. Сюжет разворачивается вокруг собаки, которую хозяин вынужденно оставил прямо у трапа самолета. Животное каждый день встречало лайнеры, а затем ее находит мальчик Коля, для которого овчарка становится настоящим другом. После завершения показа агентство планирует устроить встречу Лили со зрителями.