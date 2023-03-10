Культура 10 марта 2023, 17:01 Помещения театра «Табакерка» ждет капитальный ремонт

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В Москве начинается капитальный ремонт здания театра «Табакерка». Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина.

Он рассказал, что здание сделают более современным в части технологического оснащения. Например, планируется установка сценического света и механизации, видеопроекции и современной шумоизоляции.

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Но при этом хотят сохранить камерность театра. Кроме того, после ремонта композиционным центром здания станет широкая чугунная лестница. Рядом с ней разместят панно мастера Александра Рукавишникова.

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