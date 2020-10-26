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    26 октября 2020, 15:46

    Пользователи увидели сходство нового Зайца из «Ну, погоди» с героиней «Зверополиса»

    Анатолий Минкин

    Новый Заяц из перезапуска мультфильма «Ну, погоди» очень похож на полицейскую Джуди, главную героиню мультфильма Disney «Зверополис». Внимание на это обратили пользователи Twitter.

    Пользователи начали шутить и использовать ставшие уже классическими мемы по этому поводу.

    При этом некоторые пользователи отметили, что сходство между героями американского и российского мультфильма не настолько критические.

    «Еще они и там, и там двуногие, и в обеих версиях у зайцев есть уши! Наверное, и небо в новом российском мультфильме тоже сплагиатят — будет голубым», — написал один из комментаторов.

    Некоторые пользователи вспомнили других антропоморфных зверей в мультфильмах.

    Пользователи увидели сходство нового Зайца из «Ну, погоди» с героиней «Зверополиса» | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    «Союзмультфильм» представил образы Зайца и Волка из «Ну, погоди» в понедельник, 26 октября. Как отметила генеральный продюсер студии Юлиана Осетинская, творческая группа искала современное воплощение героя классического мультфильма.

    «Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность», — пояснила она.

    Зрители увидят новые серии мультфильма предстоящей зимой. Волк заговорит голосом юмориста Гарика Харламова, а Зайца озвучит шоумен Дмитрий Хрусталев.