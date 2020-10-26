Пользователи увидели сходство нового Зайца из «Ну, погоди» с героиней «Зверополиса»

Новый Заяц из перезапуска мультфильма «Ну, погоди» очень похож на полицейскую Джуди, главную героиню мультфильма Disney «Зверополис». Внимание на это обратили пользователи Twitter.

Пользователи начали шутить и использовать ставшие уже классическими мемы по этому поводу.

При этом некоторые пользователи отметили, что сходство между героями американского и российского мультфильма не настолько критические.

«Еще они и там, и там двуногие, и в обеих версиях у зайцев есть уши! Наверное, и небо в новом российском мультфильме тоже сплагиатят — будет голубым», — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи вспомнили других антропоморфных зверей в мультфильмах.

Источник фото: Twitter

«Союзмультфильм» представил образы Зайца и Волка из «Ну, погоди» в понедельник, 26 октября. Как отметила генеральный продюсер студии Юлиана Осетинская, творческая группа искала современное воплощение героя классического мультфильма.

«Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность», — пояснила она.

Зрители увидят новые серии мультфильма предстоящей зимой. Волк заговорит голосом юмориста Гарика Харламова, а Зайца озвучит шоумен Дмитрий Хрусталев.