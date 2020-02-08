Положения о защите русского языка предложили внести в Конституцию

Члены Общественного совета предлагают внести в текст три поправки: «Сберегая культурное достояние и цивилизационную идентичность народа», «Защищая чистоту русского языка и языков народов России», «Имея главной целью осуществления власти народосбережение».

Эта идея пришлась по душе одному из членов рабочей группы по подготовке поправок Карену Шахназарову. Он обещал, что инициатива «однозначно будет обсуждаться».

Ранее Патриарх Кирилл высказал предложение «упомянуть в Конституции Бога». Также он призвал россиян помолиться за это. «Если в гимне может быть „Хранимая Богом родная земля“, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — сделал вывод он.