Полиция проверит массовое отравление собак в Москве

Жители Бутово пожаловались на объявившихся на юге Москвы догхантеров. Массовая травля животных началась на прошлой неделе, сообщил kp.ru.

По словам местной жительницы Веры, погибли 17 животных. Последний случай отравления произошел 11 августа. Хозяин вовремя понял, что его питомца отравили, и отвез собаку в ветеринарную клинику.

«Мы сейчас все со шприцами ходим — есть всего 20 минут, чтобы спасти животное, потом будет поздно», — поделилась она.

Владельцы собак считают, что четвероногих травят «человеческим» лекарством. Симптомы у погибших животных были одинаковые — пена из пасти, потеря сознания, а затем смерть.

Собаководы намерены выяснить правду, но для этого следует провести экспертизу. Анализ отравляющего вещества стоит порядка 80 тысяч рублей.

К расследованию массового отравления животных подключились правоохранители. Проверку проводят сотрудники ГУ МВД России по Московской области.